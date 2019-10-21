سعد لمجرد يطرح كليب "سلام"

طرح المطرب المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب "سلام" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية قدمها سعد باللغتين العربية والإنجليزية، ويقول مطلعها:

Yeah thatʼs morrocan youyou baby

Yʼa salam

You feel me baby Spread love

السلام عليكم ردو السلام

هلا مرحبا أزول أو فلأون

السلام عليكم ردو السلام بعد نجاح "انساي".. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة "يخليك للي" (فيديو) وكانت آخر أعمال الفنان المغربي أغنية «إنساي» مع الفنان محمد رمضان، والتي تخطت نسبة مشاهدتها 100 مليون عبر موقع Advertisements قد يهمك ايضاً: سعد لمجرد يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بـ "يخليك للي" سعد لمجرد يروج لـ أغنيته الجديدة يخليك لي لي ويعلن طرحها قريبا

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