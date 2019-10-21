شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم نارى على الإعلامية السعودية ملاك الحسيني بعد حلقتها الأخيرة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني الجدل عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد حلقتها الأخيرة التى استضافت فيها طفلتين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والشاب السعودي "فيحان".

واتهم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، بفشلها فى إدارة الحلقة بعد السقطة المهنية التى وقعت فيها والتى تمثلت فى إهانة الشاب "فيحان" على يد طفلتين لا يتخطى عمرهما العشر سنوات.

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وبدأت ملاك الحسيني الحوار بسؤالها للطفلتين عن إذا ما كان الشاب "فيحان" ضمن قوائم متابعيهما عبر منصات السوشيال ميديا، إلا أن الطفلتين ردا على أنهما لا يقومان بمتابعته أو مشاهدته، حيث إنه يقدم نوعا من الفيديوهات التي لا تطيق مشاهدتها، وأضافا أن طريقته تشيط أعصابهنا، فيما اكتفي الشاب "فيحان" بالابتسامة فقط رداً على الرد المسيء له، حسبما وصفه العديد من المتابعين.

وسرعان ما قاد الكثير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا حملة لرد الإهانة التي تعرض لها الشاب فيحان على يد الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، ودشنوا العديد من الهاشتاجات التي تطالب القناة بتقديم الاعتذار الرسمى للشاب السعودى.