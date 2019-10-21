شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير للفيلم.. أحد أماكن تصوير Joker يصبح مزارًا سياحيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح فيلم الـ Joker حدث فنى ضخم منذ بداية الإعلان عنه، ثم طرحه فى دور العرض المختلفة حول العالم، بداية من 4 أكتوبر الجارى، وبالتالى أصبحت بعض الأماكن من الفيلم مزار سياحى لمتابعى الفيلم.



Joker Stairs

حيث أصبح السلم الذى رقص عليه الـ Joker من ضمن أحداث الفيلم مزار سياحى للكثيرين الذى يسعون على الذهاب إلى س مدينة نيويورك، تحديدا في حي برونكس بـ حي هايبريدج، وذهب الكثيرين إلى الموقع وقاموا بالتصوير على السلالام المنحدرة بشدة إلى أسفل.

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Joker Stairs

يذكر أن فيلم الـ Joker حقق إيرادات وصلت إلى 737 مليون دولار أمريكي حول العالم، بالإضافة إلى ذلك حقق الفيلم الذى طرح في دور العرض حول العالم بداية من يوم 4 أكتوبر جارٍ، الفيلم حقق نجاحًا جماهيريًا كبيريًا، بالرغم من التحذيرات الأمنية الشديدة التي أحاطت بالعمل، إلا أنه استطاع أن يتخطى حاجز الـ نص مليار دولار في خلال 13 يومًا من طرحه.



Joker Stairs



Joker Stairs

ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 89% بعد مشاركات وصلت لنسبة 44 ألف مشارك، وحصل على تقييم 8.9 من على موقع "imdb".

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة إنتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.