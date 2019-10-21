شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يزيل الستار عن كليبه الجديد "حبيبي يا ليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر المطرب أبو على عرض أحدث أغنياته المصورة "حبيبي يا ليل"، اليوم الإثنين عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، بعد الانتهاء من فترة التحضيرات والإعدادات التي استمرت لأسابيع في التصوير والمونتاج.

وانتهى أبو من تصوير الكليب منذ أيام في أكاديمية الفنون بالهرم داخل قاعة سيد درويش، تحت قيادة المخرجة مريم أبو عوف، بمشاركة الفنانة تارا عماد وأيضا مجموعة من أطفال المعهد العالي للباليه، واستغرق يومين فقط في مرحلة التصوير.

أغنية "حبيبى يا ليل" هي أغنية حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي من كلمات وألحان أبو، وتوزيع روبرت كمال، ولقيت نجاحا كبيراً بعد عرضها الفترة الماضية بلقطات من أحداث مهرجان الجونة.

Advertisements