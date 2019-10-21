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صوفيا لورين.. جمال طبيعى من عمر 3 سنوات وحتى الـ85 شاهد فى 25 صورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة صوفيا لورين في حفل توزيع جوائز الثقافة الأوروبية في فيينا، وهو الظهور الذي جاء صادما للبعض، خاصة أن لورين ظهرت عليها علامات الكبر في العمر، ورغم وصولها لسن 85 إلا أنها لا تزال تحافظ علي رشاقتها وتأنقها، حيث ظهرت مرتدية فستانا من اللون الأحمر وهو واحد من الألوان الذي تفضله لورين، خاصة أنه يظهر جمالها دوما وهو ما نستعرضه من خلال الصور التالية منذ عمر 3 سنوات وحتى الآن.

 

صوفيا لورين أيقونة الجمال الإيطالي

صوفيا لورين ولدت تحت اسم صوفيا فيلاني سكيتشلوني، والتحقت بأحد فصول التمثيل، وقدمت دور صغير عام 1951 فى فيلم "Quo Vadis" لميرفن ليروي، وكان هذا الدور انطلاقتها الأولى نحو عالم التمثيل، وأطلق عليها بعده اسم "صوفيا لورين".

 

صوفيا لورين..حصلت على الأوسكار عام 1962 وحصلت على أخري فخريجة عام 1991

لورين تعتبر أيقونة الجمال الإيطالية حيث قدمت أكثر من 100 فيلم خلال مشوارها الفنى حصلت خلاله على جائزة مهرجان كان السينمائى لأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم "امرأتان" عام 1961، كما حصلت على عن جائزة الأوسكار عن دورها فى نفس العمل عام 1962، وحصلت على الأوسكار مرة أخرى عام 1991 لكن كجائزة فخرية عن مشوارها الفنى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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