شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعمال الممثل السعودى الراحل طلال الحربى بعد وفاته بحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمتع الفنان السعودى الراحل طلال الحربي بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي، بالعديد من أعماله الفنية والإذاعية.

ويمتلك الممثل الراحل الكثير من الأعمال الفنية السعودية والمصرية، والتى كان أبرزها مشاركته فى مسلسلى "العاصوف"، و"حارة الشيخ".

بدأ الحربى حياته المهنية عام 1985 بعد تخرجه فى كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة، وكانت أولى محطاته عام 1989 من بوابة إذاعة جدة، حيث قدم العديد من البرامج التليفزيونية والإذاعية على مدار سنوات عديدة.

وأعلنت العديد من الصحف السعودية، صباح اليوم، خبر وفاة الممثل السعودى طلال الحربى عن عمر يناهز الـ 63 عاما، بعد أن تعرض لحادث سير، وكان الحربى يشارك فى تصوير أحد المسلسلات فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.