محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة كارمن سليمان صورًا تجمعها بزوجها الملحن مصطفى جاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهر مصطفى في الصور حاملا زوجته كارمن على كتفيه، أثناء تواجدهما في دولة المغرب.
وعلقت كارمن على الصور: " من موروكو مع حبيبي".
يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان تزوجت الملحن مصطفى جاد في شهر أبريل من عام 2017، في حفل زفاف حضره نجوم الوسط الفني.
ومن ناحية أخرى تستعد كارمن سليمان لإحياء حفلاً غنائيًا، يوم 11 نوفمبر المقبل، في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28، بدار الأوبرا المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كارمن سليمان يحملها على كتفه خلال رحلتهما بالمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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