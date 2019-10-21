في بيان جديد.. حمو بيكا يكشف كواليس زيارته لمستشفى السرطان واتهامه باقتحام "نقابة الموسيقيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" بيانا توضيحيا حول الاتهامات الموجهة له باقتحام نقابة المهن الموسيقية أمس، وأيضا غناء مجموعة من أغانيه أثناء زيارته لمستشفى 57357.

وكتب الحساب الرسمي تحت عنوان "توضيح هام": بخصوص الأخبار المنتشرة عن زيارة حمو بيكا لمستشفي 57357 وإن حمو بيكا شغل أغاني هناك وراح عشان يشغل أغاني للأطفال، أولاً الزيارة جت لتحقيق أمنية طفل من الأطفال اللي موجودين في المستشفى وكانت أمنيته يزوره في المستشفى".

وتابع الحساب: "ثانياً زيارة حمو بيكا للمستشفى كانت كلها ترحيب من الإدارة للمستشفى والعاملين بها، ثالثاً حمو بيكا رفض الغناء ولم يشغل أغنية واحدة تخصه والأغاني اشتغلت عن طريق العاملين بالمستشفى وكان الأطفال مبسوطين جداً بوجود بيكا، وكل ده موجود بالصور".

وأضاف البيان: "أما بالنسبة لموضوع النقابة واللي اتقال عنها من الإعلام، كلكم سمعتوا من طرف واحد فقط ومحدش جرب يدور على الحقيقة، اتقال إن حمو بيكا اقتحم نقابة المهن الموسيقية، الكلام ده غير صحيح، الحقيقة كلنا هنعرفها وأن حمو بيكا ولا اقتحم ولا عمل حاجة وكل اللي كان في اللايف ده كان من سوء المعاملة والاستهزاء بيه مش أكتر ولا أقل وبيكا ولا منحرف ولا صايع علشان يكسر أو يقتحم النقابة".

وأشار البيان إلى أن هناك أغنية مخصصة لأطفال المستشفى قدمها حمو بيكا بالفعل.

Advertisements

الاغنية

وكان حمو بيكا قد شن هجوما على نقابة المهن الموسيقية من خلال فيديو بث مباشر _حذفه لاحقا_ من داخل مقر النقابة مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية طلبت منه مبلغ 300 ألف جنيه مقابل دخول النقابة، وانتقد حمو بيكا أعضاء النقابة وعلى رأسهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه "ردآ علي الفيديو المسيئ للمدعو حمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصريين وأنه في حالة عدم حصوله علي عضوية النقابة سوف يحطم مبني النقابه وأدعي كذباً علي أعضاء المجلس بأقوال مجرمة في قانون العقوبات"، مضيفة"وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل".