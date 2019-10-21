تطورات الحالة الصحية لمخرج "شبر مية" بعد تعرضه لأزمة مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحسنت الحالة الصحية للمخرج طارق رفعت، مخرج مسلسل "شبر مية" الذي يعرض حاليًا، وذلك بعد تركيب دعامتين في القلب.

وكشف المخرج معتز حسام المساعد الأول لرفعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن طارق رفعت أصبح أفضل بعد تركيب هذه الدعامات، ومن المقرر تركيب دعامتين جديدتين خلال الأيام المقبلة.

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وقال حسام إن رفعت يتابع تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل حتى يصل العمل لبر الأمان.

يذكر أن المخرج طارق رفعت تعرض لوعكة صحية مفاجئة الأيام الماضية الزمت نقله إلى المستشفى مباشرة، واضطر لإجراء جراحة عاجلة بالقب.

مسلسل " شبرمية " تدور أحداثه فى 50 حلقة، وهوبطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرة، وعدد من الأطفال سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.