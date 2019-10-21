تسريب الصور الأولى من حفل زفاف جينيفر لورانس و كوك ماروني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية الصور الأولى من حفل زفاف النجمة الأعلى أجرًا في هوليوود جينيفر لورانس وحبيبها الفنان التشكيلي كوك ماروني، والذي أقيم في قلعة بيلكورت برود آيلاند، وهي قصر على طراز الملك لويس الثالث عشر، ويعود تاريخه إلى عام 1894.

وظهرت جينيفر لأول مرة بفستان الزفاف إلى جانب عريسها، وتم التقاط الصور بشكل عشوائي خاصة أن معظمها بجودة سيئة.

وفقًا للصحيفة البريطانية الشهيرة فأن جينيفر طلبت من الحضور تسليم هواتفهم فور وصولها إلى الحفل.

وشهد حفل الزفاف حضور 150 مدعو من الأصدقاء المقربين للعروسين، ومن بين الحضور النجمة العالمية إيما ستون، كريس جينير، وسيينا ميلر، والممثلة الأمريكية، إيمي شومر، والمغنية أديل، وغيرهم، بينما كان غالبية الضيوف من خارج الوسط الفني.

Advertisements

ونشر موقع "NW" تقريرًا يؤكد أن لورانس لن تدعو والديها من أجل حضور حفل زفافها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن والدتها تحدثّت بطريقة لم تعجب جينيفر عن خطيبها، وهي تعرف أنها صريحة مثل ابنتها.

وجهزت جينيفر قائمة طعام متنوعة لضيوفها، فيمكن للضيوف الاختيار من بين كعك البطاطا الحلوة، وبراعم بروكسل، وهو نوع من أنواع الكرنب مع صفار البيض، كما شملت قائمة الطعام اللحوم، سمك السلمون المشوي مع الأعشاب والزبدة المضاف إليها الليمون، أو لحم الخنزير المدخن أو اللحم البقري مع الصلصة، بالإضافة إلى عدد من المقبلات مثل التفاح المخلل، والجزر المحمص، والبطاطس المدخنة، إضافة إلى الحلويات المخبوزة مع الشيكولاتة والكراميل المملح والتفاح الطازج.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أضاءت الألعاب النارية سماء جزيرة روز، في نيوبورت بولاية رود آيلاند ليلة الجمعة الماضية، حيث أقام الزوجان بروفة عشاء حفل زفافهما، فيما أقيم العشاء الاحتفالي تحت مظلة بيضاء أنيقة.

يذكر أن جينيفر ارتبطت بماروني البالغ من العمر 34 سنة، في يونيو الماضي، وهو فنان تشكيلي، وتعرف على جينيفر بوساطة من قبل صديقتهما المشتركة لورا سيمبسون، ويعمل الرجل مع جلادستون جاليري، وهي شركة تمثل فنانين مشهورين من بينهم أنيش كابور، ووصفته جينيفر بأنه "الشخص المفضل لها على هذا الكوكب".

واحتلت النجمة الهوليوودية المركز الأول لقائمة "فوربس" للممثلات الأعلى أجرًا في العالم لعام 2015، بعد بطولتها لسلسة "العاب الجوع".