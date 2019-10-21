هكذا علقت رشا مهدي على "نكت المصريين" على مظاهرات لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة رشا مهدي عبر حسابها على "تويتر"، تغريدة تعلق بها "نكت المصريين" على مظاهرات لبنان.
وكتبت رشا: "كمصريين مبنحسش إننا غُرب في لبنان، عشان كده تلاقينا بنتعامل مع مظاهراتهم كأنها عندنا، بننكت و بنضحك عشان نهون علينا و عليهم، بس ساعة الجد لبنان لو ماشالتهاش الأرض نشيلها في عينينا، ربنا يحمي الشعب اللبناني الكريم المضياف و نيجي نحتفل معاكو، و الشمس راح تطلع تزين سما بيروت ".
يذكر أن، مظاهرات اندلعت في لبنان منذ يوم الخميس الماضي، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.
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