فيديو| بمشاركة تارا عماد.. أبو يطرح كليب "حبيبي ياليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: طرح المطرب أبو، اليوم الاثنين، أحدث كليباته " حبيبي ياليل"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب". أغنية "حبيبي ياليل" من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال وإخراج مريم أبو عوف،. Advertisements وشهد الكليب مشاركة الفنانة الشابة تارا عماد، التي قدمت بعض المشاهد التمثيلية. يذكر أن أبو كشف عن الأغنية لأول مرة خلال حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

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