حادث سير أنهى حياته.. معلومات عن الفنان طلال حربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الفنان السعودى فايز المالكى، عبر حسابه بموقع "تويتر" عن وفاة الممثل والإعلامى السعودى، طلال الحربى عن عمره ناهز الـ63 عامًا.

وقال المالكى أن الحربى توفي إثر حادث سير فى محافظة جدة: حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الأخ والزميل الفنان طلال الحربى فى جدة؛ إثر حادث سير".

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان طلال الحربي:

- ولد طلال الحربي في 4 أغسطس 1956 في جدة السعودية.

- حصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك عبدالعزيز بجده عام 1985.

- دخل المجال الفني عام 1989 من خلال عمله في إذاعة جدة.

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- أعد وقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية وله العديد من المسلسلات السعودية.

- كان آخر ظهور درامي له في مسلسل "العاصوف2" والذي عُرض هذا العام، وقام بدور اللواء حسان.

مشهد من المسلسل

- احتفل في شهر يوليو الماضي، بتخرج نجله وليد وكتب: "تخرج ابني وليد من جامعة نيوهيڤن في أمريكا وحصل على درجة البكالوريوس بالهندسه الكهربائية، ألف مبروك وعقبال الدكتوراه".

ظهوره في مسلسل أنتي طالق