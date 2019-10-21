تألق مع ماريا كاري.. هذا ما قاله حسين الجسمي في حفل أكسبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
في ليلة ساهرة، تألق الفنان حسين الجسمي في حفل عالمي في الإمارات بمشاركة النجمة الأمريكية ماريا كاري، ليقدم الاثنان مجموعة متنوعة من أهم أغانيهما الناجحة، وسط حضور جماهيري من مختلف جنسيات العالم إلى جانب الجمهور العرب.
وخلال الحفل رحب حسين الجسمي بالضيوف "أهلا وسهلًا بكم في الحدث الأروع بالعالم، وبالمدينة الأروع في العالم بإمارات التسامح والمحبة"، وذلك بعدما اعتلى خشبة المسرح الذي أعد خصيصًا في ساحة برج بارك بدبي، بمناسبة بدء العد التنازلي لسنة قبل بدء فعاليات "إكسبو 2020" يوم 20 أكتوبر من العام المقبل 2020، وأنهى الجسمي الحفل بالقول: "العالم هنا في الإمارات، في إكسبو 2020 دبي، بدأنا معكم اليوم في العد العكسي للحدث الأروع في العالم، وجودكم وتفاعلكم وحبكم كان عنوان الحدث".
من جانب آخر اختارت "إكسبو 2020 دبي" حسين الجسمي سفيرًا لها، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب.
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