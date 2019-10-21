فيديو: ظافر العابدين يكشف أسلوب رومانسيته مع زوجته لتعويضها عن غيابه الطويل عنها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - رغم محاولة بعض النجوم العرب اختراق قلب ووجدان الجمهور العربي بأداءهم الرومانسي،لكن معظمهم فشلوا،ومن القلائل الذين نجحوا،الممثل التونسي الوسيم ظافر العابدين،الذي تصدر الشاشة الصغيرة برومانسياته الدرامية الرائعة مع نيللي كريم وهند صبري وأمينة خليل وأخيراً:اللبنانية كارمن بصيص في "عروس بيروت"،لكن هل هو رومانسي مع زوجته في منزل الزوجية أم لا؟



كشف الممثل التونسي، ظافر العابدين، يوم الأحد 20 أكتوبر-تشرين الأول الجاري، كيف يحافظ على رومانسيته مع زوجته، رغم انشغاله الدائم عنها.



وقال خلال استضافته، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، من تقديم الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، إنه في الوقت الذي يعاني فيه من ازدحام جدول عمله، وسفره الدائم، فإنه يعتقد بأنه رجلا رومانسيا.

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يتواصل برومانسية مع زوجته 4 مرات يوميا



وأكد "العابدين" أن البعد عن الزوجة لا ينفي الرومانسية، موضحا انه يظل يتواصل معها من 3 إلى 4 مرات يوميا، والاهتمام بأخبارها اليومية، وما تفعله كل يوم هو الجانب الرومانسي الذي يسعى دائما للحفاظ عليه.



مشاريع فنية جديدة بالجملة



وأعلن ظافر العابدين للبرنامج، عن مشاركته حاليا في فيلمين سينمائيين، أحدهما مع الفنانة المصرية نيللي كريم،بعد تعاونهما لأول مرة في مسلسل "تحت السيطرة"، بينما الفيلم الآخر مع الفنان المصري أحمد السقا ،إلى جانب انتهائه من مشروع مسلسل أجنبي أمريكي، استكمل تصويره منذ أسبوع.



نجاح "عروس بيروت"



وأحدث مسلسل "عروس بيروت" الرومانسي الاجتماعي نجاحا جماهيريا لافتا ونسبة مشاهدة عالية وضجة هائلة في مواقع التواصل الاجتماعي ،لكونه مأخوذا عن مسلسل تركي يحمل إسم "عروس اسطنبول" الذي عرض بثلاثة مواسم على مدار 3 سنوات.

"عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.





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