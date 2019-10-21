بالفيديو: حليمة بولند تصدم الجميع بفستان أبيض وحفل زفاف

فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند أحدث ضجة كبيرة في أوساطهم.

وظهرت فيه وهي ترتدي فستان الزفاف خلال حفل كبير ولوحظ حضور الدكتورة خلود التي جلست إلى جانبها وقدمت لها التهنئة.

وشاهد المقطع المصور عدد كبير جداً من الناشطين وطرحت الكثير من التساؤلات عن حقيقة زواجها، ولكن في الحقيقة الامر لا يتعدى كونه إعلان لاحدى صالونات التجميل.

واعتبر بعضهم أنه مجرد استعراض تقوم به الإعلامية كعادتها وتعرضت على إثر ذلك لموجة واسعة من الانتقادات الساخرة بسبب قبولها بهذا النوع من الاعلانات.

ويذكر أن أحد الحسابات التابعة للإعلامية أعاد نشر صور التقطت خلال المناسبة من دون اضافة اي توضيح. وتساءل الكثيرون مجدداً عن صحة زواجها وعن هوية العريس.

ويشار إلى أن حليمة أثارت الجدل في وقت سابق بسبب فيديو نشر على عدد من حسابات “إنستغرام” وظهرت فيه وهي تقوم بالتصوير في صالة للأفراح وسط عدد من الرجال الذين أثاروا بتعليقاتهم الجدل في أوساط المتابعين.