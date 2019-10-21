لهذا السبب.. محمد رمضان يشكر ملك المغرب

التف جمهور النجم محمد رمضان، عقب انتهائه من تصوير كليب "السلطان" في تونس، كما التقطوا معه صور السيلفي.

ووجه رمضان رسالة لجمهوره في المغرب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الحمد لله على هذا الحب ثم شكرًا جزيلًا جلالة الملك محمد السادس وشكرًا

الحكومة والشعب المغربي على كل التسهيلات وحسن الاستقبال وكرم الضيافة كل الحب والاحترام والتقدير لحضراتكم.. كليب السلطان قريبًا مراكش".

ومن ناحية آخر يستعد النجم محمد رمضان لطرح مجموعة جديدة من الأغاني منها: "الكوماندا"، و"العقرب"، ومن المقرر

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طرح الأغنيتين أو واحدة على الأقل خلال الفترة المقبلة، بعد تصوير الكليب الخاص بها، ويتعاون به مجددًا مع المخرج حسام الحسيني، إضافة إلى الأغنيتين "فيرزاتشي"، و"كازانوفا"، والمقرر طرحهما فيما بعد.

ويتعاون النجم محمد رمضان بأغانيه الجديدة مع مجموعة جديدة من مؤلفي وملحني أغاني المهرجانات، إلى جانب محمد الفنان، إسلام الأبيض، فانتا، شناوي، إسلام مونتي، رامي المصري، وفريق المدفعجية.