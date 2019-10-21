بـ"جي أف تي".. ياسمين صبري تخطف الأنظار

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، عندما نشرت فيديو لها بتقنية "جي أف تي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ياسمين من خلاله بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان كت أسود، وشعر انسيابي طويل. جذابة، حيث ارتدت فستان كت أسود، وشعر انسيابي طويل. Advertisements يذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسلها "حكايتي"، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من وفاء عامر، جميل برسوم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، إيهاب هريدي، هنادي مهني. وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة كل من وفاء عامر، جميل برسوم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، أحمد حاتم، نهال عنبر، مها أبو عوف، إيهاب هريدي، هنادي مهني. شاهد من هنا

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