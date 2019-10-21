بلوك.. رضوى الشربيني في مظاهرات لبنان

رفع أحد المتظاهرين في لبنان، لافتة، ومكتوب عليها: "نعم لرضوى الشربيني.. بلوك". ونشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "إحنا موجودين حتى فى ثوره لبنان...الله عليكم يا حبايبى". حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "إحنا موجودين حتى فى ثوره لبنان...الله عليكم يا حبايبى". Advertisements يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

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