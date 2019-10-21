محمد فراج في حوار لـ"الوفد": الممر وحد وجدان المصريين.. وتدربنا علي يد رجال الصاعقة

شهدت مصر حدث مهم في ذكري انتصار 6 أكتوبر بعرض فيلم الممر الذي يروي بطولات وأمجاد القوات المسلحه في حروب ضد اعداء الوطن علي الشاشات التلفريون وكانت مفاجاه ساره قدمتها الدوله المصرية للشعب المصري وكنا في حوار خاص مع احد ابطال العمل الفنان الموهوب محمد فراج الذي امتعنا بادءه المتميز في العمل وكشف من خلاها عن الكواليس وتعاونه مع المخرج الكبير شريف عرفة والكثير من التفاصيل في الحوار كالتالي..

-في البدية هل كنت متوقع النجاح الكبير لفيلم "الممر"؟

في الحقيقة كنت متوقع نجاح الفيلم ولكن ليسة بهذا النجاح الباهر وفوجئت كثيرا من مشاعر المصريين جميعا تجاة الفيلم وكان هناك ردة فعل كبيرة من النقاد وجميع المصريين حول دور عمل.

-هل كنت متوقع النجاح للممر بعد عرضه في يوم 6 أكوتبر علي الشاشات التلفزيون مثل النجاح الذي حققه بالسينما؟

عرض هذا الفيلم في هذا الوقت المناسب لكي تعرف شبابنا والأجيال الجديدة أن المصريون لا ينهزموا ويتانسوا وإنما يعودوا أقوي بعزيمتهم وإرادتهم وفي الحقيقة عرض الفيلم علي التليفزيون المصري فهذة الأيام كان مفاجاة فلم أكون أتوقع عرض في

تلك الأيام ولكن كانت مفاجأة لعرصة في يوم عظيم وخالد في تاريخ مصر يوم ٦ أكتوبر وبشكر جميع المسؤلين في التلفزيون المصري والحكومة المصرية لهديتهم للشعب بعرض الفيلم علي الشاشة المصرية الذي اتاح الفرصه لجموع المصريين لمشاهدة الفيلم.

-بماذا تعلق عندما علمت المصريين يلتفون حول شاشات التلفزيون لمشاهدة الممر؟



الحمد لله الفيلم جمع جميع الشعب لمشاهده العمل علي شاشات التلفزيون مرة اخري ولو كانت مصر بتلعب في كاس العالم وبث حب روح الوطن ووحد وجدان المصريين.



-هل وجهت أي صعبوبات أثناء تصوير دورك في العمل؟

عن شخصيتي ودوري في العمل واجهت من خلاله صعوبات كثيرة لأننا كنا نصور من علي الجبهة والدور كان جديد عليا والبروڤات كانت داخل مدرسة الصاعقة ولمدة شهر يوميا كنت نتدرب مع رجال القوات المصلحة وواجهنا إصابات أثناء تصوير المشاهد التي كانت تحتوي علي ضرب نيران وكل هذا كنا متطلب أن يكون الجميع في قمة تركيزة لذلك كواليس

العمل كانت صعبة علي الجميع وفي نفس الوقت كانت الكواليس مشوقة وممتعة والحمد لله الناس لم تكن تشاهد فيلم تمثيل لكن شاهدت جنود حقيقين تحارب من أجل الوطن.

-حدثنا عن كواليس العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة؟

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المخرج الكبير شريف عرفه فهو مخرج مبدع دائما وبالنسالي هذة أفضل كواليس عمل في حياتي رغم صعوبتها واتمني تكرار العمل معه في اعمال اخري حيث انه مخرج متميز وله تاريخ كبير.

-حدثنا عن التعاون مع أحمد عز؟

عن العمل مع احمد عز فهو بالنسبة لي أخي الكبير وكان يساعدنا ويدعمنا جميعا والحمد لله كان هناك حب وود بين جميع فريق العمل وهذا ما أدى إلى النجاح الكبير للفيلم.

-هل تتمني الدولة المصرية والشركات المنتجة لانتاج أعمال تاريخة تبرز بطولات وأمجاد المصريين؟

نعم أتمنى أن يكون هناك إهتمام كبير من السينما والدراما المصرية في الفترة القادمة للقيام بأعمال تاريخية ووطنية فهناك الكثير من الأحداث التاريخية حدث في مصر وهناك أبطال لا حصر لهم.

-هل هناك أعمال اخري الفترة المقبلة؟

حتى الآن لا يوجد لدي أعمال في الفترة الحالية ولكن هناك أكثر من دور عرض عليه وفي هذة الفترة أقوم بقرأتهم حتى أختار الدور المناسب لي.

-رسالتك لشعب المصري الذي شاهد الفيلم؟



أود أن أهنئي جمهوري الحبيب وجميع الشعب المصري بمناسبة عيد السادس من أكتوبر وربنا يحمي جيشنا العظيم من كل مكروه وسوء ورحم الله شهداء الواجب في مصر.