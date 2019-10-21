فيديو.. منة فضالي تخطف الأنظار بتمارين الفتنس في الجيم

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهرت منة فضالي من خلاله وهي تؤدي بعض تمارين الفتنس، لشد اعضلات البطن، مع مدربها الكابتن محمد أبو النجا.
ومن ناحية آخرى تستعد الفنانة منة فضاليلطرح فيلم "ماكو"، وهو من تـأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وبطولة كل من قصي خولي، بسمة، مراد يلدريم، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، محمد مهران، منة فضالي، سارة الشامي، عمرو وهبه.
وتدور أحداث الفيلم حول العبارة سالم اكسبريس التي غرقت في سفاجا بالبحر الأحمر، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا بجميع دور العرض.
وتم تصوير جزء كبير من الفيلم تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة.
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