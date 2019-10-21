كواليس ماسبيرو

أكد اللواء خالد الدكرورى، رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، أن ما حدث بشأن سقوط الإرسال التليفزيونى لعدة دقائق الأسبوع الماضى يرجع لأسباب فنية بحتة، وليس لأسباب بشرية وأن عدم صيانة محطات الإرسال فى السنوات الماضية تسبب فيما حدث، وأكد أن مشكلة الإعلام الوطنى الأساسية تكمن فى قلة الإمكانيات المادية.

< اتفق محمد نوار رئيس الإذاعة مع الإعلامى عمرو الليثى على تقديم برنامج يومى بإذاعة الشرق الأوسط لمدة «3» دقائق يومياً يكتبه أيمن بهجت قمر ولم يتم

الاستقرار بعد على اسم البرنامج الذى سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

< تقرر زيادة سعر الدقيقة الإعلامية الى «7500» جنيه بإذاعة القرآن الكريم.

< أكد أسامة البهنسى رئيس قطاع القنوات المتخصصة أحقية قناة النيل للرياضة فى عرض «هاى لايتس» لجميع مباريات الدورى العام وعرضها فى كافة البرامج بعد أن تم حرمان قناة النيل للرياضة لأول مرة منذ انشائها 1998 من نقل مباريات الدورى.

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إذاعة الأغانى مازالت مصرة على إذاعة حفل مشوه لرائعة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ «نبتدى منين الحكاية» والامتناع تماماً عن إذاعة الحفل الأصلى للأغنية التى غناها العندليب فى ربيع 1975.

< قناة ماسبيرو زمان أعادت اكتشاف المسلسل الاجتماعى الكوميدى «مذكرات زوج» بطولة الفنان القدير محمود يس وفردوس عبدالحميد وحسن مصطفى وعبدالله فرغلى وحسن حسنى. المسلسل يذاع فى العاشرة مساء يومياً وتم انتاجه منذ أكثر من «30» عاماً.

< صرح عادل العيساوى مدير إدارة الإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة عرض الفيلم التسجيلى عن رائد الإعلام المصرى الراحل الدكتور عبدالقادر حاتم، فى نهاية الشهر القادم بدار الأوبرا المصرية بحضور أفراد عائلة الدكتور حاتم.