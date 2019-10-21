«القاهرة السينمائي» يعرض لجمهوره رحلة 5 سينمائيين عالميين في «بانوراما خاصة»

يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، 5 أفلام ترصد للجمهور رحلة 5 من أهم صناع السينما العالميين، ضمن برنامج «بانوراما خاصة.. مواهب سينمائية»، خلال الدورة 41 التى تقام فى الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

وقال أحمد شوقى، القائم بأعمال المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إن المهرجان قرر بدء من الدورة 41 أن يكون هناك تصنيف للأفلام التى يجمعها موضوع واحد داخل قسم «البانوراما الدولية» الذى يعرض كل عام 50 فيلما، بحيث يتم إلقاء المزيد من الضوء عليها فى برنامج خاص، يسهل للجمهور إمكانية مشاهدة أفلامه معا، وتكوين نظرة ما عن الموضوع المشترك الذى تتناوله.

وأوضح «شوقي» أن البداية هذا العام بخمسة أفلام (أربعة

وثائقيات وفيلم تحريك) عن خمسة من صناع السينما العالميين، جميعها من أفضل وأحدث الأفلام خلال العام الحالى، تشكل معًا نظرة بانورامية تجيب عن أسئلة: ماذا يعنى أن تكون مبدعًا؟ وما الأثر الذى يتركه فنان السينما فى عالمه؟

وأشار «شوقى» إلى أن الأفلام التى تضمها البانوراما الخاصة هذا العام هي؛ الفيلم البرازيلى «بابينكو: أخبرنى عندما أموت» الفائز بجائزة أحسن فيلم تسجيلى عن السينما بمهرجان فينسيا، وهو من إخراج بربرا باز، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو.

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الفيلم الثانى شارك فى قسم الكلاسيكيات بالدورة الأخيرة لمهرجان كان، وهو إنتاج فرنسى إيطالى

مشترك، بعنوان «شغف آنا مانياني» من إخراج إنريكو شيراسيولو، ويتناول قصة الممثلة آنا مانيانى أيقونة سينما الواقعية الجديدة فى إيطاليا.

الفيلم الثالث أيضاً شارك فى قسم الكلاسيكيات بمهرجان كان، وهو «فورمان ضد فورمان» من التشيك، إخراج هيلينا تريشتيكوفا، جاكوب هيجنا، ويتناول سيرة المخرج العالمى ميلوش فورمان.

أما الفيلم الرابع، هو «بونويل فى متاهة السلاحف» من إنتاج إسبانى هولندى ألمانى مشترك للمخرج سلفادور سيمو، يتناول مرحلة من حياة المخرج الإسبانى الشهير لوى بونويل، وقد شارك هذا الفيلم فى مهرجان «آنسي» أكبر مهرجان متخصص فى عالم سينما التحريك.

الفيلم الأخير فى برنامج «بانوراما خاصة.. مواهب سينمائية»، من إنتاج لبنانى إماراتى بعنوان «فتح أبواب السينما: محمد ملص» إخراج نزار عندارى، ويتناول قصة المخرج السورى محمد ملص، وكان المهرجان قد أعلن منذ أيام عن انفراده بعرضه العالمى الأول ضمن 27 فيلمًا يستضيف القاهرة السينمائى عروضها العالمية والدولية الأولى خلال دورته المقبلة.