«سينما المرأة» و«ثنائية السقا ومنى زكى» .. أبرز ملامح خريطة سينما 2020

ظهرت ملامح خريطة أفلام السينما المصرية خلال عام 2020، التى استمدت قوتها من المنهج الذى اتبعته سينما 2019، لانتعاش المشهد السينمائى، فلوحظ استمرار «موضة الأجزاء للأفلام»، حيثُ أعلن صُناع عدد من الأفلام عن عرض أجزاء ثالثة منها، فى 2020، وذلك بعد نجاح الأجزاء الأولى والثانية، أول هذه الأعمال هى: الفيل الأزرق للفنان كريم عبدالعزيز، وأولاد رزق للفنان أحمد عز.

يبدو أن نجاح الأفلام القائمة على البطولة الجماعية، حمس عددا من الفنانين عليها، على الرغم من أنها ظاهرة ليست جديدة على المشهد السينمائى، ومن أهم الأفلام المنتظرة التى تشهد على عودة البطولة الجماعية، «العارف» الذى يتقاسم بطولته أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، وركين سعد، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.

تدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول والأحداث فى وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذى يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل فى صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

ومن الأفلام التى ينتظرها الجمهور بشغف، وابدى إعجابه بها منذ الإعلان عنها، فيلم 1919، الذى يجمع بين اثنين من كبار نجوم السينما الذين يحظون بشعبية كبيرة، وهما الفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان مأخوذ من رواية للكاتب وحيد حامد، ويخرجه مروان حامد.

ويسرد الفيلم حقبة زمنية معينة، تبدأ أحداثه عام 1919 وتستمر حتى عام 1924، وهى الحقبة التى شهدت مقاومة وطنية فى مصر ضد الاستعمار البريطاني. ويجسد الفيلم مجموعة من القصص الحقيقية لأبطال عاشوا فى تلك الفترة وقدموا التضحيات من أجل حصول مصر على استقلالها من بريطانيا، وبها قصة بطولة مصرية عظيمة بعيدة عن بطولات الجيش، وهى «بطولة شعب»، واستعراض قوة المصريين وقت الاحتلال الإنجليزى

فى المقاومة والكفاح.

الديوهات السينمائية

وبعد غياب ثلاثة أعوام، يلتقى الفنان أحمد السقا مجددا بالفنانة منى زكى، وهو اللقاء الذى يرحب به الجمهور دائما، بعد أن نجحا فى تكوين ثنائية سينمائية ناجحة تم تتويجها بعدد من الأفلام منها «أفريكانو»، و«مافيا» و«تيمور وشفيقة» و«من 30 سنة»، وذلك من خلال فيلم يحمل عنوان «العنكبوت»، يشاركهما البطولة الفنان ظافر العابدين، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال. تدور أحداثه فى قالب من الإثارة والتشويق، وتعتمد الأحداث على تقنية «الفلاش باك».

ومن جهة أخرى، يحضر الفنان أحمد السقا لفيلمه الجديد المنتظر 2020، والذى يحمل عنوان «ترانيم إبليس» من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد نادر جلال. ويشارك فى بطولته مصطفى شعبان وخالد النبوى ومنى زكى وأمينة خليل ودياب. الفيلم سيكون التعاون الثانى للسقا ومصطفى شعبان بعد فيلمهما مافيا للمخرج شريف عرفة والثانى له أيضاً مع خالد النبوى بعد فيلم الديلر للمخرج أحمد صالح.

البطولة النسائية تحجز مقعداً لها فى سينما 2020

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ومن الظواهر الأخرى التى ترسم خريطة العام السينمائى الجديد، عودة «سينما المرأة» التى غابت عن الساحة الفنية مؤخرا، إذ تشهد السينما أكثر من عمل تلعب بطولته أكثر من فنانة، فى مقدمتها فيلم «أهل العيب»، الذى يجمع بين الفنانة إلهام شاهين ومنة شلبى، يشاركهما البطولة إياد نصار ومحمد ممدوح. والفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج محمد ياسين، الذى يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب 11 عاما اتجه خلالها إلى الدراما التليفزيونية، حيثُ تولى إخراج أكثر من عمل درامى ناجح منها «أفراح

القبة».

تدور أحداث الفيلم حول راقصة معتزلة، وهى الشخصية التى ستقدمها إلهام شاهين فيما ستظهر منة شلبى بدور ابنتها.

يُشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين واحدة من الفنانات اللاتى حاربن من أجل عودة «سينما المرأة» للمشهد السينمائى مجددا، لدرجة جعلتها تقدم على الإنتاج السينمائى فى ظل الظروف الصعبة التى تعانى منها السينما، لتبنى مشكلات المرأة التى أهملت من جانب الكتاب والمنتجين.

ويُحسب للفنانة إلهام شاهين، أنها تُعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتى اهتممن بقضايا المرأة سواء على مستوى السينما أو الدراما، من أبرز الأعمال فيلم «السجينتان»، و«لحم رخيص»، و«اغتيال فاتن توفيق»، و«خلطة فوزية» و«يوم للستات» وغيرها من الأعمال المهمة.

كريم عبدالعزيز وأحمد عز يواصلان مشوار النجاح

ويواصل كل من الفنان أحمد عز، والفنان كريم عبدالعزيز، خطة انتعاشهما الفنى التى بدآها منذ مطلع 2019، فقد استطاع النجمان أن يحققا كل الأرقام القياسية فى شباك تذاكر السينما خلال هذا العام. فقد تربع الأخير على شباك التذاكر من خلال فيلم «الفيل الأزرق 2» الذى اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه، وقبل ذلك من خلال فيلمه «نادى الرجال السري»، ما جعله محط اهتمام المنتجين، حيثُ تعاقد على أربعة أفلام دفعة واحدة من المقرر أن تعرض فى العام المقبل 2020، منها فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» الذى يخوض فيه البطولة مع بيومى فؤاد وماجد الكدوانى، ويحكى الفيلم قصة زواج ناجح بين مذيع وصحفية يتم تقديمهما للمجتمع كنموذج ناجح للزواج. وفيلم «الفارس» الذى يشارك فى بطولته الفنانة نيللى كريم والفنانة إلهام شاهين ومحمود حميدة وخالد الصاوى، وهو من إخراج محمد سامي. إلى جانب فيلمه المنتظر «الكيرة والجن» الذى يجمعه بالفنان أحمد عز.

ومن جانبه، يحضر الفنان أحمد عز، لفيلمه الجديد «العارف» الذى يتقاسم بطولته مع أحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، وركين سعد، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء. إلى جانب فيلمه «الكيرة والجن» الذى يجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز.

وحتى الآن، لم يحدد مصير مشاركة الفنان محمد رمضان فى سينما 2020 بعد، وذلك بعدما توقف مشروعه السينمائى الجديد «رجالة حمزة»، الذى كان سيتولى إخراجه هادى الباجورى، وكذلك فيلم «شبح النيل» للمخرج ياسر الياسرى، دون إبداء أسباب واضحة توضح سر توقف تصوير مشاريعه السينمائية الجديدة.