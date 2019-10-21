صور.. كايروكي يتألق في ساقية الصاوي

نشرت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي، بعض صور لباند كايروكي، في حفله الأول والمقام على مسرح قاعة النهر. قاعة النهر. وقدم باند كايروكي خلاله حفله الأول باقة من ألمع أغانيه، والتي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير. ألمع أغانيه، والتي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير. يذكر أن باند كايروكي سيواصل الليلة إحياء حفلتين على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي. Advertisements

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