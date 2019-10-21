ميرنا وليد - بيروت - إعتبر الفنان ال​لبنان​ي ​عامر زيان​ في حديث خاص مع موقع "الفن"، أن التظاهرات التي يشهدها لبنان أعطت للعالم صورة حضارية عن الشعب اللبناني، الذي إعتصم بسلم وإتحاد.

وأضاف زيان: "لم يكن احد يتوقع ان يتحد اللبنانيين بكل طوائفهم ومناطقهم، للوصول الى هدفهم بإصلح وتغيير الوضع الحالي".

وتابع زيان: "أتمنى أن نحصل على الإستقرار على كل الأصعدة، فنحن شعب يحب الحياة والفرح، ونخلق من كل ما يدور من حولنا فرح وفن وحب للحياة".

يُذكر أن زيان يتحضّر لإصدار أغنية لبنانية جديدة، وهو حالياً يختار بين إثنين من لونين مختلفين، كما أنه لم يحسم أمره بعد بإصدار الألبوم كاملاً أو على طريقة الأغنيات المنفردة.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- عامر زيان: "نحن شعب نخلق من كل شيء فرح وفن"خاص بالصور- تكريم لبلبة في ندوة بقصر السينما:... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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