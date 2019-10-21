خاص بالصور- تكريم لبلبة في ندوة بقصر السينما: وهبت حياتي للفن

ميرنا وليد - بيروت - كرم الممثل المصري ​تامر عبد المنعم​، مدير قصر السينما، الممثلة المصرية ​لبلبة​ على مشوارها السينمائي الكبير المليء بالأعمال المتميزة، وذلك في "نجم وندوة"، وشكرها على حضورها، ثم أعقب التكريم عرض فيلمها "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزي.

وقالت لبلبة عقب تكريمها إنها تعتز بهذا التكريم لأنه عن مسيرتها السينمائية التي وهبت لها حياتها، لافتة الى أنها ستهب ما تبقى من حياتها للفن كذلك.

وتحدثت لبلبة خلال الندوة عن عملها مع المخرج حسن الصيفي، وروت ان الصيفي جعلها تحب الفن، وفي نفس الوقت كل مخرج عملت معه تعلمت منه واستفادت من تجربتها معه.

وطالب تامر عبد المنعم لبلبة بأن تغني أول أغنية غنتها في بداية مسيرتها الفنية، فغنت لبلبة أغنية نادرة، ثم طلب منها غناء آخر أغنية غنتها في السينما، فغنت "أنا بالعربي بحبك" التي غنتها في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" أمام الممثل المصري ​محمد صبحي​، ونالت عقب انتهائها من الغناء تصفيقاً حاداً من الحضور.