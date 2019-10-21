مصطفى فهمي تزوّج 3 مرات والمعجبات يسببن خلافات مع زوجته.. وتعاون مع العديد من النجماتحسن الأسمر رفع...

ميرنا وليد - بيروت - إشتهر بأدوار الفتى الوسيم خصوصاً أنه يتمتع بمقاييس الوسامة، التي أهلته ليشارك الكثير من النجمات في أعمالهن، وعلى الرغم من عدم حصول الممثل المصري​مصطفى فهمي​على مساحة أدوار شقيقه نفسها الممثل ​حسين فهمي​، سواء في السينما أو الدراما، إلا أنه إستطاع أن يكون من النجوم المحببين على الشاشة بإطلالته وبالأدوار التي شارك في تقديمها، والتي حرص على أن تكون منوعة، كما إستطاع أن يلفت الانظار إليه بحفاظه على وسامته وطلّته المميّزة.

الميلاد والنشأة

في 13 أيلول/سبتمبر عام 1942 ولد مصطفى محمود فهمي في القاهرة، لأسرة أصولها شركسية كانت تمارس العمل السياسي، فوالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى ،وقد درس والده العلوم السياسية في باريس وشغل منصب سكرتير مجلس الشيوخ قبل ثورة 23 يوليو ، وجده هو محمد باشا فهمي ناظر الخاصة الملكية في عهد السلطان حسين كامل، وكان عضو في مجلس الشيوخ وجدته أمينة هانم المانسترلي كانت صاحبة استراحة المانسترلي الشهيرة.

البداية الفنية

تخرج مصطفى فهمي من معهد السينما في قسم تصوير، وبالفعل كانت بدايته في فيلم "أميرة حبي أنا"، والذي قام ببطولته شقيقه حسين فهمي أمام ​سعاد حسني​ وقد عمل فيه مصطفى فهمي مساعد تصوير مع مدير التصوير عبد الحليم نصر، قبل أن يقرر الاتجاه للتمثيل ونصحه من حوله بأنه يمتلك الموهبة، ليدخل مجال التمثيل بالصدفة.

أعماله

في عام 1974 كانت بدايةمصطفى فهمي، فبعد تجربته كمدير تصوير شارك بعدها في العام نفسه سعاد حسني بطولة فيلم "أين عقلي"، لينطلق بعدها نحو النجومية في العديد من الأعمال منها "هكذا الأيام" و"لمن تشرق الشمس" و"نبتدي منين الحكاية" و"عذراء ولكن" و"المليونيرة النشالة" و"الندم" و"امرأة قتلها الحب" و"الشباك" و"احترس نحن المجانين" و"بنت غير كل البنات" و"كلهم في النار" و"قصر في الهواء" و"الملاعين" و"سأعود بلا دموع" و"العاشقة" و"الرحمة يا ناس" ، كما لعب ابن عمر الشريف في "أيوب" و"دعوة للزواج" و"أيام في الحلال" و"الشرابية" و"موعد مع القدر" و"ابتسامة في نهر الدموع" و"فرسان آخر زمن" و"الوردة الحمراء" ،وفي الدراما اشتهر بالعديد من المسلسلات ومنها "حياة الجوهري" مع يسرا و"حبيب الروح" مع ​سهير رمزي​ و"مشوار امرأة" مع نادية الجندي، و"قضية معالي الوزيرة" و"قصة الأمس" مع​إلهام شاهين​، "القلب يخطئ أحيانا" و"رحلة العمر" و"حلاوة الدنيا" و"مليكة" و"الحلال والحرام".

ويعتبر العمل الوحيد الذي جمعه بشقيقه حسين فهمي هو مسلسل "الحفار"، والذي تم تقديمه في عام 1996، ولكن بعدها رفضا العديد من الأعمال التي عرضت عليهما لتقديمها سويا، إذ وجداها غير مناسبة.

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أغنية مع شقيقه حققت نجاحاً كبيراً

مصطفى فهميأيضاً له تجربة واحدة في تقديم البرامج من خلال برنامج "أبيض وأسود" وهو برنامج تناول المشاكل الزوجية، ولكنه رفض المشاركة في برامج المسابقات ،كما ظهر في حملة دعائية مع شقيقه حسين فهمي قبل سنوات وقدما فيها أغنية "راح فين زمن الشقاوة" والتي حققت نجاحاً كبيراً وقتها واصبحت ترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تزوّج ثلاث مرات

تزوجمصطفى فهميأكثر من مرة، فزوجته الأولى كانت امرأة ايطالية تدعى ارينا، وذلك في بداية حياته وقد انجب منها "عمر ودينا" ابناءه ، وقد ظل الزواج طوال 21 عاما قبل أن يعلن انفصاله لتعود هي إلى ايطاليا بصحبة الأبناء الذين عاشوا معها، وسرعان ما أعلن بعدها زواجه من الممثلة المصرية​رانيا فريد شوقي​في عام 2007، لكن هذه الزيجة استمرت فقط خمس سنوات، ليعلنا بعدها الانفصال في عام 2012 بعد العديد من الخلافات.

وفي عام 2017 تزوّجمصطفى فهميللمرة الثالثة بعد أن بلغ السبعين من عمره، وذلك من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى​، وهي الزيجة المستمرة حتى الان على الرغم من فارق العمر بينهما، وفي لقاء صحفي له قال إنه "سي السيد" في المنزل يتحدث عن ملابس ومواعيد زوجته، وبأنه رجل شرقي وبعض المعاكسات من المعجبات قد تسبب خلافات بسيطة مع زوجته.



يعشق الرياضة ويكره السهر

كشف مصطفى فهمي في مقابلة تلفزيونية عن سر احتفاظه بشبابه، فقال إنه لا يحب السهر فهو يفقد تركيزه بعد العاشرة مساء، وبأنه يحب الرياضة فيجيد التنس والسباحة والجري، ولا يميل للمشاجرات ولا المشاحنات.