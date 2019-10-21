النجوم يثورون.. راغب أول من دق ناقوس الخطر مارسيل يُغني إليسا تُحفّز ومايا في الساحة

ميرنا وليد - بيروت - يتواصل الإعتصام ال​لبنان​ي الداعي لإسقاط النظام الحالي وسط حشود كثيفة من اللبنانيين الذين فاجأوا كل العالم بوحدتهم، فمن رياض الصلح في وسط بيروت الى ساحة النور في طرابلس، مروراً بساحة صيدا والذوق والبقاع وصور، رُفع ​العلم اللبناني​ فقط وتوحد اللبنانيون حول مشروع نبذ الطائفية والمذهبية وتبني مشروع المواطنة.

في ظل هذا الحراك التاريخي، كان لنجوم الفن والتمثيل في لبنان حصة كبيرة، حيث شاركوا بشكل كبير وكل على طريقته الخاصة.

الفنان ​راغب علامة​ كان أول من دق ناقوس الخطر وحذر الطبقة السياسية من مساوئ أعمالها، وهو المعروف عنه أنه دائما ما ينتقد الطبقة السياسية بجرأة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي ويدعو للمحاسبة بسبب الفساد، وأطلق قبل أشهر أغنية تحدث فيها عن الحالة التي وصل إليها الشعب اللبناني وهي "طار البلد"، وها هي الأغنية اليوم أصبحت تُردد في ساحات الإعتصامات، كما شارك راغب في الاعتصام الى جانب المواطنين.

أما الفنانة ​إليسا​ المعروف عنها تأييدها لأحد الأحزاب، خلعت عباءتها السياسية واختارت أن تكون الى جانب الشعب اللبناني، وحفزت المعتصمين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبشكل كبير، على إستمرارهم في التظاهر، وكانت بالفعل تواكب الحراك وتتبنى كل ما يصدر عنه، تماماً كما فعلت الفنانة ​نانسي عجرم​ التي دعمت الحراك وأكدت أن قوة لبنان هي بوحدة إبنائه، والفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ التي حضرت بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، وطالبت المعتصمين بأن يُسقطوا إتفاق الطائف الذي أنتج هذه الطبقة السياسية.

بدورها الفنانة ​مايا دياب​ اختارت أن تشارك على الأرض، فحضرت في ساحة ​جل الديب​، وألقت كلمة بالمعتصمين دعتهم فيها الى أن يكونوا قلباً واحداً، مؤكدة لهم أن الأجمل آت.



إلى ذلك كان لافتاً تفاعل الممثلة اللبنانية داليدا خليل مع الحراك، حيث شاركت على الأرض، وكذلك صورت فيديو من مزار سيدة حريصا وكانت تصلي هناك من أجل المتظاهرين، ودعت من لم يستطع المشاركة أن يصلي للمتظاهرين.

في طرابلس حضر الفنان ​مارسيل خليفة​ في ساحة النور، وشارك بالإعتصام الى جانب الشبان، وغنى لهم "إني إخترتك يا وطني" وسط مشاركة كثيفة جداً وحشد تاريخي.

الى برجا، حيث أطل الفنان ​سعد رمضان​ في ساحة الإعتصام هناك، وكان حاضراً الى جانب ابناء بلدته الداعين لإسقاط النظام الحالي، كما قام بتحويل أغنيته "شو محسودين" الى أغنية ثورية.

كذلك حضر الى الساحات العديد من النجوم، منهم ​نادين نسيب نجيم​، ​بديع أبو شقرا​، ​كارمن لبّس​، ​أنجو ريحان​، ​ماغي بو غصن​، نهلا وأليكو داوود، ​وسام حنا​، وسام فارس، ​سعيد سرحان​، ​عبده شاهين​، ​هشام أبو سليمان​، فيصل أسطواني، ألان الزغبي، وائل جسار وزوجته ميراي، ​ماريتا الحلاني​ والوليد الحلاني، ​رامي عياش​ وزوجته داليدا، و​ليد توفيق​، حنين، ​غريتا عون​، ​طارق سويد​، ​ندى أبو فرحات​، ​فيفان مراد​، ​فيفيان أنطونيوس​، ​شيراز​، ​سلام الزعتري​، ​زياد عيتاني​، ​وجيه صقر​، ميشال حوارني.

جميل جداً أن يتخذ الفنان موقفاً الى جانب المواطنين، وأن يتخلى عن كل مواقفه السياسية من أجل مصلحة لبنان.