يوسف الخال حقّق نجاحات كبيرة على الشاشة وفي المسرح.. وعلاقته بـ نيكول سابا مرّت بصعوبات كثيرة

ميرنا وليد - بيروت - ​يوسف الخال​ممثل لبناني، هو ابن عائلة معروفة جدا في الوسط الفني، فوالده هو الشاعر والأديب اللبنانييوسف الخالووالدته الفنانة التشكيلية والأديبة مها بيرقدار الخال، وشقيته الممثلة ​ورد الخال​.

إستطاع يوسف الخال أن يثبت موهبته في فترة قصيرة، ليصبح من أهم الممثلين على الساحة الفنية، وتحديداً التمثيلية.

بداياته

درسيوسف الخالالتصميم الغرافيكي. وبدأ حياته في عالم الشهرة من خلال العمل كعارض أزياء، وعرف نجاحاً كبيراً فشكله الخارجي ساعده كثيراً اذ يتمتع بمقومات الجمال بشكل واضح.

وشارك يوسف الخال في بعض الكليبات الغنائية، التي ساهمت في إنتشاره ومنهم كليب أغنية الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ "روح روحي"، وكليب الفنانة السعودية وعد "يا أحلاهم". بعد عمله في مجال عرض الأزياء، انتقل يوسف الخال الى التمثيل، والى جانب عمله في هذا المجال أجاد في عالم الموسيقى غناءً وتلحيناً، فقد كتب الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات ومنها مسلسل "الطائر المكسور"، وهو من كتابة والدته وتمثيل شقيقته وجورج شلهوب وانتاج العائلة.

خاض يوسف الخال تجربة التقديم التلفزيوني من خلال عدة برامج، منها برنامج "هزي يا نواعم" الذي عرض على محطة الـ lbci، وقدّم فقرات فنية في قناة روتانا.

أهم مسلسلات وأعمال يوسف الخال

تألقيوسف الخالفي عدة أدوار، ففي بدايته شارك مع ​رلى حمادة​ وجورج شلهوب ونادين الراسي وغيرهم في مسلسل "​فاميليا​"، وشارك في مسلسل "سارة" الذي كان بطولته مع ​يوسف حداد​ و​سيرين عبد النور​.

الى جانب مسلسل "الطائر الكسور"، شارك يوسف الخال في مسلسل "الينابيع" الى جانب شقيقته ورد الخال، حيث لعب فيه دورين. ومثّل أيضاً الى جانب ​كارمن لبس​ في مسلسل "هروب"، وشارك في عام 2008 في مسلسل "ورود ممزقة" الى جانب ​فادي إبراهيم​ ومازن معضم وفيفيان أنطونيوس، وغيرهم. ومن الانتاجات الرمضانية التي علّم بدوره فيها، هو مسلسل "​باب إدريس​" من كتابة ​كلوديا مرشليان​ وإنتاج مروى غروب، وهو من أضخم المسلسلات التي جمع العديد من الأبطال منهم كارلوس عازار و​نادين نسيب نجيم​ وديامان بو عبود وجويل داغر، وقد برز بدوره كبطل إستقلال لبناني كمواطن ثائر ضد الإحتلال التركي.بعدها غاب يوسف الخال عن الشاشة، وأطل بعمل ناجح وهو "وأشرقت الشمس" من كتابة ​منى طايع​ وبطولة ​إيميه صياح​ في أول دور تمثيلي لها، إضافة الى عدد كبير من نجوم ​الدراما اللبنانية​، منهم غسان صليبا ورلى حمادة وجوزيف بو نصار. وتألّق أيضاً في مسلسل "لو" و "تشيللو" الى جانب نادين نسيب نجيم، وفي مسلسل "أدهم بيك" من تأليف ​طارق سويد​، والذي لعب الى جانبه العديد من الممثلين، وهم يوسف حداد وزينة مكي ورنده كعدي وفيفيان أنطونيوس. يُذكر أن مسلسل "أجيال" حقق يوسف الخال فيه نجاحاً كبيراً، وشكّل نقلة نوعية في مسيرته الفنية، إضافة الى دور "مالك" الى جانب الممثلة باميلا الكيك، في مسلسل "جذور" عام 2013.

على صعيد السينما، شاركيوسف الخالفي فيلم "33 يوم"، الذي يعالج موضوع معاناة اللبنانيين في حرب تموز عام 2006، وهو من إخراج جمال شورجة، ومن بطولة بيار داغر، كارمن لبس، باسم مغنية، ودارين حمزة. كما شارك يوسف الخال في فيلم "مدام بامبينو" الى جانب الثنائي ​كارين رزق الله​ وفادي شربل، وهو فيلم كوميدي عائلي نجح كثيرا في صالات السينما. الفيلم الثالث وهو من بطولته إسمه "بيبي" الى جانب الممثلة ​ماغي بو غصن​ وإنتاج إيغلز فيلم، وحقق نجاحاً لافتاً وإيرادات كبيرة.

يعد اليوميوسف الخالمن الممثلين الأشهر محلياً وعربياً، وإستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً في كل عمل قام به فإلى جانب المسلسلات شارك في عدد من المسرحيات، وهي : "اخر يوم" الذي وضع فكرتها والتصور المسرحي لها وموسيقتها المؤلف الموسيقي أسامة الرحباني، أما الشعر فهو لمنصور الرحباني.

لعب بطولة مسرحية "زنوبيا" الى جانب الممثلة ​كارول سماحة​، كما حقق نجاحاً كبيراً في مسرحية "الطائفة 19" التي تضمنت 12 أغنية بصوته، ومسرحية "حركة 6 أيار" من بطولته الى جانب ​كارين رميا​ وإخراج وإنتاج ​الأخوين الصباغ​، والتي شكلت إنتفاضة كبيرة في المسرح اللبناني وحققت نجاحاً كبيراً، نظراً الى المواضيع التي تطرقت لها، فظهر يوسف الخال بصورة الرجل الثوري الذي هدفه حماية بلده.

تكريماته

حصل يوسف الخال على عدة جوائز في مسيرته الفنية، فحصل على جائزة "الموريكس دور" لكنه إعتذر عن الحضور، كما تم تكريمه من قبل جائزة "البياف"، إضافة الى جوائز وشهادات تقدير أخرى عن أدواره التي طبعت كثيراً في أذهان محبيه.

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علاقته ب​نيكول سابا​: حب ثم فراق ثم زواج

أحبيوسف الخالالفنانة نيكول سابا لسنوات عديدة، حتّى قبل دخولها عالم الفن إلا انهما إنفصلا لسنوات من عام 2002 الى عام 2008، بسبب إنشغال نيكول بأعمالها ومكوثها في مصر وإنشغاله هو بأعماله في لبنان، لكنهما عادا الى بعضهما. وقد تناولت الصحافة خبر رجوعهما الى بعض بسعادة بعد أن ظهرت نيكول مع يوسف في عددٍ من المهرجانات الكبيرة الى جانب عائلته.

تزوجا في عام 2011 في الكنيسة، وتحول زفافهما الى حديث العالم العربي، ولُقّبا بـ"براد بيت وأنجلينا جولي العالم العربي" . وفي عام 2013، رزقا بإبنتهما الأولى والوحيدة حتى الآن واسمياها "نيكول" على اسم والداتها. وعن سبب إختيارهما لهذا الاسم أوضح الثنائي أنه مهما كان جنس الولد، كانا سيسميانه على إسميهما.

يوسف الخاليحمل رسالة انسانية

عودنايوسف الخالأن يكون الصوت الحقيقي لكل قضية، فهو لا يخاف مثل بعض المشاهير أن يبدي رأيه في قضايا ومواضيع سياسية وإجتماعية، فعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي يكتب عن رأيه في العديد من الأمور، التي تصبح موضوع جدل للنقاش. إضافة الى ذلك يدعم يوسف الخال وزوجته نيكول سايا الجمعيات وكل المتطوعين في الأعمال الانسانية، ففي أيار/مايو عام 2017 أعلنا عن خطوة لم يسبقهما أحد عليها وإعتبراها هدية رياضية رمزية للصليب الأحمر، فقاما بالمشي في كل الساحل اللبناني بأخر الصيف من العريضة إلى الناقورة.

وكتب الخال: "رح نمشى أنا ونيكول كل الساحل اللبناني بأخر الصيف من العريضة إلى الناقورة .. الأهداف كتيرة بس الهدف الأساسي هو الصليب الأحمر اللبناني .. هدية رمزية رياضية مننا لها الأبطال .. التفاصيل كثيرة راح تعرفوا عنها بالمؤتمر الصحفي بعلن عن تاريخة قريباً"، وبالفعل قام يوسف ونيكول بهذه الخطوة التي كانت سابقة ودرساً في التواضع والإنسانية يجب أن نتعلم منه.



​​​​مشاكله مع نادين نسيب نجيم

بدات الأمور تتأزم بينيوسف الخالونادين نسيب نجيم بعد أن صرحت الاخيرة في احدى المقابلات أن لديها نصيحة ليوسف لكنها لن تقولها على الهواء، كي لا يتحول الامر الى فضيحة. فرد هو على حسابه على احد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "وأنا كمان عندي نصيحة إلك بس متل ما إنتي قلتي تماماً مبارح ع الهوا ما بتنقال ع الهوا تما تعمل فضايح".

وفي تصريح اخر صرحت نادين أن مشاركته في بطولة "الهيبة" بجزئه الأول كانت مناصفة بينها وبين تيم حسن. فردت نيكول سابا على حسابها كونها كانت بطلة الجزء الثاني من "الهيبة" وكتبت: "ما بحياتها بطولة الممثل بتنقاس بعدد المشاهد وكميتهن..بيكفي تبيّن من مشهد واحد مش بالضرورة بال 50%50 و dominant ولا بال 60%40!! بكفّي ادّعاءات وتنظير وتبرير لأنو قاريين وفاهمين الممحي وعارفين شو عم بصير بالمطبخ! خلينا ساكتين وبلا ما نحكي اكتر من هيك!".

مشاكله مع ​وسام حنا​

ردّيوسف الخالعلى النقد الذي وجهه اليه الممثل وسام حنا، بعدما طلب منه أن ينسى شكله الجميل، ويبتعد عن دور الشاب "الجغل"، منتظراً منه لعب دور مركب.

ورديوسف الخالكاتباً: "مع العلم أنّ الرد مش حرزان ولكن زاد عن حدّها المتاجرة ببعض المواضيع المتعلقة بي شخصياً والتي صارت على لسان الصغير في الوسط. بما إني المثل الأعلى لهم بحسب قولهم، اسمحوا لي أن أشرح معنى مقولة الشاب الجغل، الممثل الجغل هو أولاً "رجل" قد تعشقه البطلة كما وأن المشاهد أو المشاهدة سيعيش ويصدق ما يشاهده على عكس تجارب البعض. إنما قد تصيب "الرجل" فقط لا المرأة".

يوسف الخال وطني مدافع شرس عن وطنه

عودنايوسف الخالعلى ابدائه بآرائه وهو مدافع شرس عن وطنه لبنان ولا يفوت مناسبة في ابراز ذلك ويثير الجدل في كل مرة بسبب جراته في قول ما لا يستطيع غيره ان يقوله آخرها كان تصريحه التالي: " اللي مش عاجبه لبنان يفلّ منّه ومن جباله ومن بحره ومن زبالته ومن فنّه ومن شاشاته.. نحن فينيقيين لبنانيين أصلاً ومبسوطين فيه ورح يتحسن شوي شوي إذا اللي متلنا بقيوا فيه. من الرب نطلب".