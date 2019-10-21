تراند اليوم : ظافر العابدين ينضم للعنكبوت مع أحمد السقا ومني ركي

أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين عن تعاقده على الاشتراك في بطولة فيلم “العنكبوت”.

كشف العابدين أثناء حلوله ضيفا على برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه بدأ تصوير مشاهده في فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا ومنى زكي.

وأكد ظافر العابدين أن الفيلم مختلف عن الأدوار التي شارك بها في الدراما المصرية.

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فيلم “العنكبوت” بطولة أحمد السقا وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

يذكر أن آخر أعمال العابدين الدرامية كان مسلسل “عروس بيروت”، وشارك في بطولتها مع كارمن بصيبص، تقلا شمعون، جو ‏طراد، محمد الأحمد، مرام علي، علاء الرعبي، ضحى الدبس، لينا حوارنه، مي صايغ، فائق عرقسوسي، فادي ‏إبراهيم، وهو نسخة معربة من المسلسل التركي “عروس اسطنبول‎”.‎

ولأول مرة يظهر ظافر العابدين في مسلسل وهو يتحدث باللهجة اللبنانية، إذ كان يتحدث باللهجة المصرية في ‏الأعمال اللبنانية التي سبق وشارك بها‎.‎