تراند اليوم : ضحك للركب.. عودة الثنائي فهمي وحسني يناير المقبل

من جديد يعود الثنائي أكرم حسني وأحمد فهمي للتعاون سويا في مسلسل “تيمون وبومبا” ويشاركهما البطولة الفنان بيومي فؤاد استعدادا لعرضه في رمضان 2020.

ومن المقرر أن يتم البدء في تصوير المسلسل يناير المقبل.

وقد كشف فهمي عن بعض تفاصيل المسلسل سابقا إذ يتولى إخراجه أحمد الجندي ومن انتاج شركة “سينرجي”.

ويعد هذا التعاون هو الثاني بين أكرم حسني وأحمد فهمي بعد مسلسل “ريح المدام” الذي عرض في رمضان 2017.

مسلسل “ريح المدام” من إنتاج طارق الجنايني، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته رجاء الجداوي، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وتتناول أحداثه عددًا من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي، على شكل حلقات متصلة منفصلة