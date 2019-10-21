فن ومشاهير

مي عز الدين تتحدث بعد غياب طويل عن حالتها النفسية وطريقة علاجها

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2019 09:58 مساءً - بعد فترة توقف طويلة عن التواصل مع جمهورها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عادت الفنانة مي عز الدين إلى حسابها بإنستغرام مرة اخرى لتطمئن جمهورها عليها وتعلن سبب انقطاعها عن التواصل معهم.

ونشرت مي منشوراً كتب فيه: ‏‎”‎وحشتوني، ‏يارب يكون الكل بخير، أنا بخير، ولكن أجد راحة أعصابي ونفسيتي في الإجازة وأنا أتمتع بخصوصيتي بعيدًا ‏عن مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار، هو طبعي أصلاً بس واضح إني بقيت محتاجاه وبرتاح فيه أكتر‎”.

‎وتابعت: “هرجع ساعات أحط منشورات هنا، بس سامحوني لو ما شوفتش الرسائل الخاصة، لأني هكون بحط ‏البوست وأخرج، معظم الوقت، هشوفه تاني أكيد وأنا بحط غيره بس، وده هيكون شبه إني بمسي عليكم بس ‏وأقولكم وحشتوني، سلامي لكل الروابط بتاعتي والفانز المنفصلة، وسلامي لكل أصحابي على السوشيال ‏ميديا، حتى اللي عرفتهم في الفترة الأخيرة لأن ليهم معزة خاصة”‎.

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ونشرت منشوراً توضيحياً ثانياً كتبت فيه “الحساب ده شخصي لا علاقة له بعملي وأنا مبقتش أشوف الرسائل بدخل أحط البوست فقط. بصراحة التعامل مع السوشيال ميديا كدة مريح أكثر بكثير وبيخليك في سلام نفسي”.

وكانت مي تواجدت في رمضان الماضي، بمسلسل “البرنسيسة بيسة” شاركها في البطولة أمير المصري، محمد أنور، حسام ‏داغر.

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