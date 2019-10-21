جاكي شان يريد صناعة أفلام في السعودية لهذا السبب‎

متابعة بتجــــــــــــرد: خلال الفترة الأخيرة، أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة بارزة لمشاهير العالم، وخصوصاً كبار نجوم السينما العالمية، ومن أبرزهم الفنان الصيني جاكي شان، أيقونة أفلام الحركة والأكشن.

تكريم جاكي شان في الرياض

قبل أيامٍ قليلة، حضر الفنان الصيني إلى الرياض، لاستلام جائزة تكريمه في إطار فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19، التي تأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

المرة الأولى في المملكة

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وتحدّث جاكي شان إلى الحضور (الذي ضم كبار نجوم السينما العالمية)، وقال إن زيارته إلى السعودية هي الأولى له، مؤكداً أنه يعلم أن المملكة دولة كبيرة.

وأعرب شان خلال الحفل، عن تطلعه لإنتاج فيلم في السعودية في المستقبل، وذلك أنه بعد ساعات فقط من وصوله، وبعد أن أخذ جولة في مواقع عدّة، تبيَّن له أن هناك مواقع جيدة لتصوير مشاهد مميزة لمطاردات السيارات، والانفجارات والحركة. لذلك تمنى شان أن يعود مع طاقمه للتخطيط لإنتاج أفلام في المملكة.

وفي نهاية حديثه، عبّر أسطورة أفلام الحركة عن امتنانه بدعوته إلى زيارة السعودية، وأعرب عن أمله في أن تصبح المملكة مركزاً رائداً للسينما والتلفزيون.