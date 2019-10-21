وفاة الفنان السعودي طلال الحربي بحادث سير

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي الفنان السعودي طلال الحربي، مساء أمس الأحد، إثر تعرضه لحادث سير بمدينة جدة، وذلك عن عمر يناهز الـ 63 عاماً.

وكان الفنان طلال الحربي برفقة نجله “فادي” وزوجته يتنزهون بسيارتهم بمدينة جدة، حيث اصطدمت سيارتهم بأخرى، من دون أن يتعرضوا لأضرار جسدية. لكن أثناء تفقدهم لآثار الحادث، اصطدمت سيارة أخرى مسرعة بالفنان الحربي، الذي لقي حتفه في لحظتها بحسب مصادر إعلامية.

يذكر أن طلال الحربي قد انتهى من تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل “بنات الملاكمة”، قبل أيام، في أبوظبي. وقد قدّم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات.