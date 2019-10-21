“بيكا” يتوعد هاني شاكر ونقابة الموسيقيين ترد

متابعة بتجــــــــــــرد: تصاعدت أزمة مغني المهرجانات المصري، حمو بيكا، مع مسؤولي نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بعد اقتحامه لمقر النقابة، يوم الأحد 20 أكتوبر، اعتراضاً على قرار منعه من الغناء في مصر.

وخرج بيكا في بث مباشر من داخل مقر النقابة، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، مهدداً الفنان هاني شاكر بتحطيم محتويات النقابة، حال عدم تراجعه عن قراره. ودعا زملاءه من مطربي المهرجانات، لتنظيم وقفةٍ احتجاجيةٍ للمطالبة بإسقاط نقيب الموسيقيين المصري، نظراً لعدم اعترافه بفنهم، الذي “يحظى بجماهيرية واسعة”.

من جانبه، تقدم علاء عامر، عضو مجلس إدارة النقابة، وسعد المتولي، رئيس الشؤون القانونية ببلاغٍ ضد بيكا، بتهمة التعدي على مقر النقابة، وارتكاب جرائم سب وشتم ضد مسؤوليها.

وأكدت النقابة، في بيان، أن بيكا سبق وتقدم إلى لجنة اختبار الأصوات برئاسة الموسيقار حلمي بكر، ورأت اللجنة أن صوته لا يصلح للغناء، ما دفع النقيب هاني شاكر لاتخاذ قرارٍ بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بسبب “رغبته في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي، للحصول على عضوية النقابة”، وفق قوله.