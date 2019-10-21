ميكا يتابع تفاصيل “الثورة الشعبية” من مدريد.. “لبنان بلد عزيز على قلبي”

متابعة بتجـــــــــــرد: أصبحت “الثورة الشعبية” في لبنان محط أنظار الناس في الدول كافة.

واللافت أن المغني والملحن والمنتج البريطاني، من أصول لبنانية، ميكا يتابع هو أيضاً تفاصيل هذه الاحتجاجات التي امتدّت الى المناطق اللبنانية كافة، وكشف عن ذلك من خلال تغريدة على تويتر.

وكتب ميكا: “أجلس بعيدًا في مدريد وأتابع الاحتجاجات وأشاهد المقابلات مع المحتجين في لبنان، هذا البلد العزيز على قلبي. متظاهرون من كل الأعمار والخلفيات، يعبرون عن خيبة أملهم الكبيرة ويحاولون إسماع أصواتهم”.