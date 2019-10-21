متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت نجمة ستار أكاديمي بموسمه الرابع اللبنانية تينا يموت، أغنية ثورية من كلماتها وألحانها تضامناً مع التظاهرات التي تعمّ المناطق اللبنانية. وكشفت المغنية أن هذه الأغنية كتبتها كي تشعر أنها أعطت الثورة “شيئاً منها” كما كتبت في تغريدتها. اليكم مقطع من أغنية “ثورة غضب”:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “ثورة غضب”.. أغنية من نجمة ستار أكاديمي للبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.