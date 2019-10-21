رغم السرية الشديدة.. تسريب صور من حفل زفاف جينيفر لورانس

متابعة بتجــــــــــرد: احتفلت نجمة هوليوود الأمريكية، جينيفر لورانس، بزفافها، وذلك في حفل خاص اتسم بالسرية الشديدة.

وتزوجت “لورانس” (29 عامًا)، الحائزة على جائزة الأوسكار، من تاجر الفن في نيويورك، كوك ماروني، داخل قصر نيوبورت الفخم في ولاية رود آيلاند الأمريكية.

وأكدت مسؤولة الدعاية لجينيفر لورانس، خبر زواجها لوكالة “أسوشيتد برس”، دون أن تفصح عن أي تفاصيل إضافية.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، أول صور مسربة من حفل زفاف جينيفر لورانس، والتي تظهر فيها بفستان برّاق.

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وأفادت مجلة “بيبول” الأمريكية، أن حفل الزفاف حضره 150 شخصًا، من أبرزهم الممثلة الأمريكية، إيما ستون، وكريس جينر والدة ومديرة أعمال كيم كارداشيان، والممثلة الكوميدية الأمريكية إيمي شومر.

فيما ذكرت صحيفة “نيوبورت ديلي نيوز” أن حوالي 100 شخص من معجبي جينيفر لورانس وقفوا خارج قصر نيوبورت، أملا في إلقاء نظرة على أحد المشاهير المدعوين للمناسبة.

يشار إلى أن جينيفر لورانس، اكتسبت شهرتها في هوليوود، من بطولتها لأفلام “The Hunger Games”.