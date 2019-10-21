كيم كارداشيان تفاجئ الجميع بـ”جلسة خاصة” مع أختها

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بـ”جلسة خاصة” مع أختها كايلي جينر، ضمن استعدادات احتفالها بعيد ميلادها الـ39.

وشاركت “كارداشيان” الجمهور عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، مقطع مصور لها وهي تخضع لجلسة ماكياج، على يد شقيقتها الصغرى كايلي جينر.

كما يوضح المقطع الذي شاركته كيم كارداشيان، لقطات من تحضيرات حفل عيد ميلادها، والذي يتسم باللون الوردي.

ولم تفصح كيم كارداشيان، التي تحتفل اليوم الاثنين بعيد ميلادها الـ39، حتى الآن عن هدية زوجها، مطرب الراب الأمريكي، جاي زي، لها بهذه المناسبة.

وكايلي جينر هي أخت غير شقيقة لكيم كارداشيان، وقد منحتها مجلة “فوربس” الأمريكية في شهر مارس/آذار، رسميا لقلب “أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ”.

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و”جينر” هي أصغر عضوة في برنامج تلفزيون الواقع الخاص بأسرتها “Keeping up with Kardashians”، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار.

ويرجح السر وراء نجاح جينر، هو النجاح الذي حققته شركتها لمستحضرات التجميل، والتي دشنتها في عام 2015، وتقدر حاليا بنحو 900 مليون دولار.

وتمتلك كايلي جينر حصة كاملة في الشركة بنسبة 100%، كما أنها خصصت دخلا منفصلا بعيدا عن إيرادات برنامجها الواقعي الخاص بعائلتها، فضلا عن امتلاكها ريادة مدهشة في سوق العقارات.