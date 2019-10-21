متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الممثل التونسي، ظافر العابدين، أنه يحافظ على رومانسيته مع زوجته، رغم انشغاله الدائم عنها.
وقال خلال استضافته، في برنامج “القاهرة الآن”، المذاع على فضائية “الحدث”، من تقديم الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، أنه في رغم ازدحام جدول عمله، وسفره الدائم، لكنه يجد نفسه رومانسيا.
وأكد “العابدين” أن البعد عن الزوجة لا ينفي الرومانسية، موضحا أنه يتواصل معها أكثر من مرّة يوميًا، ويهتم بشؤونها اليومية.
وأعلن ظافر العابدين للبرنامج، عن مشاركته حاليا في فيلمين سينمائيين، أحدهما مع الفنانة المصرية نيللي كريم، بعد تعاونهما لأول مرة في مسلسل “تحت السيطرة”، والآخر مع الفنان المصري أحمد السقا، إلى جانب انتهائه من مشروع مسلسل أجنبي أمريكي، يستكمل تصويره منذ أسبوع.
وأحدث مسلسلات ظافر العابدين، مسلسل “عروس بيروت”، الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية “عروس اسطنبول”، الذي عرض في عام 2017.
ومسلسل “عروس بيروت” من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون ومحمد الأحمد وضحى الدبس وجو طراد وفارس ياغي وجاد أبو علي ومرام علي ومارى تيريز معلوف ورانيا سلوان ونور علي وأيمن عبد السلام وفايق عرقسوسي ولينا حوارنة ومي صايغ وليا مباردي وعلاء الزغبي وسامي أبو حمدان وجينيفر عازار.
تدور أحداث المسلسل، حول علاقة حب تجمع بين “فارس”، الابن البكر لعائلة ضاهر، الذي يلعب دوره ظافر العابدين، و”ثريا” (كارمن بصيبص) المغنية التي تولت خالتها رعايتها إثر وفاة والديها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يحافظ ظافر العابدين على رومانسيته مع زوجته رغم انشغاله عنها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.