إكسبو 2020 دبي.. أكثر المعارض استدامة عبر التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يطمح إكسبو 2020 دبي إلى تنظيم أكثر معارض إكسبو العالمية استدامة عبر التاريخ.

وأكد القائمون على المعرض في مناسبات عديدة السعي لأن يكون أكثر نسخة مستدامة من الحدث الدولي على مدار تاريخ انعقاده منذ أكثر من 160 عاما، حيث ستكون 50% من الطاقة المستخدمة مولدة من موارد متجددة، كما سيتم ربط شبكات الكهرباء مع "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية".



وفي إطار توجهات إكسبو 2020 دبي نحو الاستدامة عملت الكثير من الدول على تصميم أجنحتها، حيث تكون صديقة للبيئة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، جناح النمسا الذي اعتمد على وسائل البناء التقليدية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 72%، وكذلك جناح إسبانيا الذي يتألف من 17 خيمة تعمل على مداخن شمسية تحفظ الهواء البارد.

وفي ذات السياق بُني جناح السويد من الأخشاب وزرعت الأشجار بدلا من وضع حجر الأساس عن التدشين، كما طور إكسبو دبي مبادرات إبداعية لتحقيق أهداف عدة، أبرزها تخفيف انبعاثات الكربون وخفض استهلاك الماء وتقليل الهدر وتوليد الطاقة النظيفة.