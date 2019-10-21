أرجون كابور سفيرا لنادي تشيلسي في الهند

وقع اختيار إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي على نجم بوليوود أرجون كابور، ليكون سفير النادي في الهند، ليتحول حلم الممثل الهندي الذي يلقبه الجمهور بمشجع تشيلسي الوفي إلى حقيقة.



وجاء هذا الإعلان في المقر التدريبي لفريق تشيلسي "كوبهام" بالمملكة المتحدة، بحضور لاعبهم الأسطوري السابق والمدير الحالي فرانك لامبارد.

وبعد منحه لقب سفير للعلامة التجارية "تشيلسي" في الهند، سيظهر أرجون في سلسلة من البرامج الحوارية الرقمية، حيث يتفاعل مع مشجعي نادي تشيلسي وأعضاء الفريق الحاليين، مما يجعل مجتمع نادي تشيلسي الهندي أقرب إلى اللاعبين والنادي.

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ويعيش كابور حالة من السعادة بعد إعلان هذا القرار رسمياً، وشارك جمهوره على موقع "أنستقرام" صورة تذكارية تجمعه بالنجم الكبير لامبارد، وعلق عليها قائلاً: "لقد كنت دوماً شغوفا بتشيلسي، احتفلت بالانتصارات وشعرت بأن القلب ينكسر من الخسائر.. تشيلسي يمر بمرحلة إعادة بناء، وبصفتي مشجعاً يشرفني أن أكون ممثله في الهند من خلال معرفتي بالنادي واللعبة.. أشعر بأنني طفل، ولا أستطيع التوقف عن الابتسام".

بينما علق المدير الفني لفريق تشيلسي فرانك لامبارد على قرار انضمام كابور قائلاً: "يسرنا أن نرحب بأرجون كابور في عائلة تشيلسي، إنه ممثل متنوع، ويتمتع بشخصية رائعة وحب عميق للنادي.. كاريزما وشغف أرجون ستظهر على الشاشات وهو يستضيف لاعبي تشيلسي وجمهوره من خلال برنامج سيطلقه النادي".

ويعتبر النجم صاحب الـ31 عاماً من أهم نجوم الجيل الحالي لبوليوود، وقدم العديد من الأفلام الناجحة، مثل هاف جيرل فريند، وجونداي، بمشاركة رانفيير سينج، وآخر أعماله للسينما كانت فيلم "إندياز موست وانتد"، الذي طُرح في مايو/أيار الماضي.



