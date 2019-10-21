انفراجة في أزمة الأهلي والجونة بالدوري المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تطور جديد للأحداث التي تشهدها مسابقة الدوري المصري، تبدو أزمة إقامة مباراة الأهلي والجونة بالجولة الخامسة والمقرر لها الأربعاء المقبل في طريقها للحل، بعد حدوث تطور جديد في فصول الأزمة التي شهدتها الأيام الأخيرة عقب تأجيل مباراة قمة المسابقة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة والتي كانت مقررة السبت الماضي لأسباب أمنية.

وكان الأهلي رفض خوض أي مباراة في الدوري المصري بداية من مواجهة الجونة قبل الانتهاء من مواجهة الزمالك التي لم يتم تحديد موعد جديد لها حتى الآن.



وأكدت مصادر مقربة من الأهلي، لـ"العين الرياضية"، أن مسؤولي النادي الأحمر أجروا العديد من الاتصالات خلال الساعات الماضية بمختلف المسؤولين في الدولة، لمعرفة أسباب تأجيل مباراة القمة بين القطبين في الجولة الرابعة للدوري.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الأهلي تأكدوا أن القرار بتأجيل القمة أمني بحت، اتخذ من جانب الأمن دون تدخل أي طرف، وتأكدوا كذلك أن اتحاد الكرة ليس طرفا في الأزمة بل حاول إقامة اللقاء في موعده دون تأجيل لكن دون جدوى.

وتوصل الأهلي إلى أن اتحاد الكرة لم يحاب أحد طرفي القمة على حساب الآخر، لأن القرار في النهاية صدر من خلال الأمن، وتم رفض كل محاولات الاتحاد لإقامة اللقاء أملا في انتظام جدول المسابقة.

Advertisements

وتيقن مسؤولو الفريق الأحمر أن الموضوع لم يمس قيمة النادي الأهلي وعراقته، وأن القرار كان أمنيا ولم يتعرض لشخصية الأهلي من قريب أو بعيد، وليس كما يحاول البعض تصويره.

وعلمت "العين الرياضية" من مصادرها أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي توجهوا إلى منزل محمود الخطيب رئيس النادي من أجل دراسة الأمر قبل إصدار قرار أخير، وأن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري سيتوجه هو الآخر إلى منزل رئيس الأهلي من أجل الإسهام في حل الأزمة بعد اجتماعه مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري وأعضاء اللجنة والتوصل لعدة حلول تتبقى فقط موافقة النادي الأحمر عليها.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الأهلي خلال ساعات قليلة موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الجونة للدوري، سواء بخوضها أو عدم خوضها كما أعلن في وقت سابق.

وفي حالة إصرار الأهلي على موقفه فإنه سيكون مهددا بخسارة مباراة الجونة "اعتباريا"، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وتوقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف جنيه مصري (12.35 ألف دولار).