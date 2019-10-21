Oct 21, 2019
بعد ان ضجت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن انفصال الفنانة اصالة عن زوجها المخرج طارق العريان بسبب ارتباط الأخير بالفنانة السورية نسرين طافش.
كشفت “طافش” في حديث لـ “اليوم السابع” حقيقة الأخبار التي يتم تداولها مؤخرًا عن ارتباطها بالمخرج طارق العريان وقالت: “كل ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة وكل من تداولوا هذه الإشاعة “ناس فاضية”، مشيرة إلى أن أصالة كذّبت تلك الإشاعة السخيفة التي لا أعلم مصدرها.
وكانت الانظار قد سُلطت في الآونة الأخيرة على اصالة نصري، حيث انتشرت مجموعة من الاخبار تتحدث عن انفصالها عن زوجها وباتت هذه السيرة على السنة الجميع، الا ان خرجت عن صمتها، ونشرت صورة تجمعها مع زوجها طارق العريان، نافية خبر طلاقها في الدرجة الأولى وكل الاخبار التي تم تداولها، الا انها في الوقت عينه غمزت الى وجود خلاف بينهما ولكن الامور لم تصل الى الطلاق. لقراءة التفاصيل: أصالة توضح طبيعة علاقتها بزوجها: أرجو مراعاة مشاعري
كانت هذه تفاصيل خبر هل نسرين طافش هي سبب خلاف اصالة وزوجها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.