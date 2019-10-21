هل نسرين طافش هي سبب خلاف اصالة وزوجها؟

بعد ان ضجت خلال الساعات الماضية عدة أخبار تتحدث عن انفصال الفنانة اصالة عن زوجها المخرج طارق العريان بسبب ارتباط الأخير بالفنانة السورية نسرين طافش.

كشفت “طافش” في حديث لـ “اليوم السابع” حقيقة الأخبار التي يتم تداولها مؤخرًا عن ارتباطها بالمخرج طارق العريان وقالت: “كل ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة وكل من تداولوا هذه الإشاعة “ناس فاضية”، مشيرة إلى أن أصالة كذّبت تلك الإشاعة السخيفة التي لا أعلم مصدرها.

وكانت الانظار قد سُلطت في الآونة الأخيرة على اصالة نصري، حيث انتشرت مجموعة من الاخبار تتحدث عن انفصالها عن زوجها وباتت هذه السيرة على السنة الجميع، الا ان خرجت عن صمتها، ونشرت صورة تجمعها مع زوجها طارق العريان، نافية خبر طلاقها في الدرجة الأولى وكل الاخبار التي تم تداولها، الا انها في الوقت عينه غمزت الى وجود خلاف بينهما ولكن الامور لم تصل الى الطلاق. لقراءة التفاصيل: أصالة توضح طبيعة علاقتها بزوجها: أرجو مراعاة مشاعري