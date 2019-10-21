أفنان الباتل تتلقّى تعليقًا حاسدًا من فتاة.. وتردُّ على طريقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتكت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل، من جحود أحد متابعيها على السوشيال ميديا، بسبب حسدها على ما هي فيه من نِعم، ورؤيتها بأن هذا كثير عليها، وأنَّ "أفنان" لا تستحق الحياة السعيدة التي تعيشها.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام بولادة أفنان طفلًا ذكرًا، حيث نشرت نجمة الباتل على حسابها سناب شات الخبر، مُعلقةً بقولها: "الحمدالله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، وتلقّت مباركات عديدة من متابعيها، إلا أنّها توقّفت أمام تعليق حاسد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعليق لأفنان الباتل التي كتبت: "الحسودين اللي هنا، حطوا ببالكن إنَّ على نياتكم ترزقون، اللي تحسدها علعافية والفلوس والزوج والبيت والحين البيبي، بما إنك حسودة لا تتوقعي الخير بحياتك، بدل من ذا ادعي ربك القناعة والرضا بحياتك اللي غيرك يتمنى يعيشها".

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واتّضح أن هذه الكلمات هي ردٌّ منها على تعليق متابعة قالت: "وش هذه الإنسان؟ فلوس وبيت وزواج والحين ولد سفريات كل دول العالم حتى الأكل ما تتأثر منه، لا قولون عندها ولا التهابات ولا شيء والحلويات تبلع فيها كل دقيقة وثانية ولا جاها سكر يا ربي، أعطني زي ما اعطيت أفنان، حتى المرض ما يقدر عليها، كل شي في حياتها ميسر ومسهل واحنا ماكلين رزق".

جديرٌ بالذكر أنَّ أفنان أنجبت طفلها الأول من زوجها عبد العزيز الناصر، الذي تزوجته في بداية يناير 2017، في حفل زفاف استمرّ 3 أيام، وأحدث ضجّة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعد أفنان نجمة تطبيق إنستغرام في السعودية، إذْ تحظى بمتابعة نحو 7 ملايين و900 ألف متابع، كما أنّها ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، حيث تمكّنت في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصويرها لأختها "هناي"، التي عرفها الجمهور من خلال ملامحها البريئة وشعرها الأسود الطويل.