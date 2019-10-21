سارة الطباخ تنتصرُ على محمد الشرنوبي.. الأخير يضطرُّ لهذا الأمر وصلح مرتقب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصدر مقرّب من الفنان محمد الشرنوبي، تطورات أزمته مع المنتجة سارة الطباخ خطيبته السابقة، التي كانت تُدير أعماله في وقت سابق قبل أن يتم الإعلان عن انفصالهما فنيًا وعاطفيًا.

وقال المصدر لـ"فوشيا" إن الشرنوبي اضطر إلى الاعتذار عن فيلمه الجديد "شريط 6"، بسبب العقد المُبرم بينه وبين سارة لمدة 10 سنوات، وبه شرط جزائي يبلغ 600 ألف دولار.

وأوضح المصدر: "المحامي نصح الشرنوبي بالاعتذار عن الفيلم، لما قد يُسببه من مشكلات له بالمستقبل، في ظل إصدار شركة سارة الطباخ بيانًا تحذّر فيه المنتجين من التعاقد معه".

وتابع: "كل المؤشرات تؤكد وجود صلح قريب بين الشرنوبي وسارة الطباخ، إلا أن هذا لا يعني عودتهما لبعضهما عاطفيًا، فالأمر الآن متعلق بالشق العملي فقط".

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واختتم: "اعتذار الشرنوبي عن فيلم شريط 6 خطوة جيدة لبدء محاولات إنهاء التعاقد بينه وبين سارة بطريقة ودية أو عودتهما للعمل سويًا دون ضغوطات أو تصدير أزمات لكلا الطرفين، وهو ما سيتم الاتفاق عليه قريبًا".

وكان الحساب الرسمي لشركة "فيلم أوف إيجيبت"، للمنتج أحمد عبدالباسط، قد نشر صورةً لكلاكيت فيلم "شريط 6"، معلنًا بها بدء التصوير، بعد توقفه لفترة طويلة بسبب أزمة الشرنوبي مع سارة الطباخ.

الفيلم بطولة الفنان خالد الصاوي وخالد أنور وتارا عماد ونانسي صلاح، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.