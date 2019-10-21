ماذا قال أحمد حلمي ومنى زكي وبلقيس بعد إطلاق ممر المشاهير بدبي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ شركةُ إعمار عن المرحلة الأولى لممشى دبي ستارز الذي أطلقته في وسط مدينة دبي، لتكريم أبرز الشخصيات العالمية والعربية التي تركت بصمات ذهبية على صفحات التاريخ.

وعقدت الشركة مؤتمرًا صحفيًا حضره نخبة من المشاهير ومؤثّري مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم الذين استحقوا التكريم، مثل الفنان التشكيلي مطر بن لاحج، ولاعب نادي الهلال السابق ياسر القحطاني، والفنان أحمد حلمي، ونجمة أفلام بوليوود سونام كابور، والفنانة بلقيس، والمغني الباكستاني عاطف أسلم، والنجمة منى زكي، والمؤثر الاجتماعي خالد العامري.

ومن المقرّر أن يضم دبي ستارز 10 آلاف نجمة للمشاهير الذي أثروا الثقافات بفضل أعمالهم في مجال الموسيقى، والأفلام، والفن، والعمارة، والرياضة والأدب.