ظافر العابدين يُسعد الجمهور بشأن "عروس بيروت".. ما القصّة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان التونسي ظافر عابدين، عن التحضير لتقديم جزءٍ ثانٍ من مسلسل "عروس بيروت" والذي لاقي نجاحًا باهرًا بالوطن العربي، وحقّق نسب مشاهدة عالية خلال شهر فقط من عرضه على القنوات الفضائية.

وأكّد عابدين في تصريحٍ لـ"فوشيا" على أنَّ الجزء الثاني لن يكون أقل حبكةً من الأول موضحًا أنَّ نجاح العمل يعود للسيناريو والكتابة والإخراج وفريق التمثيل الذي كان على أعلى مستوى في الأداء.

وأضاف أنَّ سيناريو عروس بيروت من أقوى السيناريوهات التي عُرضت عليه، مشيرًا إلى أنّه تعلّم اللهجة اللبنانية خصوصًا كي يشارك في المسلسل، كما خضع لدروس يومية لمدة 7 ساعات، بالإضافةِ إلى مشاهدة العديد من المسلسلات اللبنانية باستمرار لكي يُتقن اللكنة.

وتابع ظافر العابدين: "أنا سعيد بمتابعة الجمهور للمسلسل، فكان رد فعله مفاجئًا جدًا بالنسبة لي، وتركيبة الشخصيات بالمسلسل وطبيعة علاقة الأخوة ببعضهم وسيطرة الأم على العائلة هي أكثر ما يجذب الجمهور للمسلسل".

ويشارك ظافر عابدين في عدةِ أعمالٍ فنية جديدة منها فيلم "العنكبوت" مع الفنان المصري أحمد السقا والفنانة منى زكي.