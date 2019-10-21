ياسمين رئيس: هؤلاء يُفسّرون الأمر على مزاجهم ولن أرضخَ بسببهم.. من قصدتْ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية ياسمين رئيس، عن غضبها الشديد حيال التفسيرات التي ينتهجها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أي منشور يتركه فنان أو فنانة، موضحةً أن الأمور يتم أخذها بشخصنة تجعل من يُدوّن شيئًا على السوشيال ميديا نادمًا.

وأكّدت ياسمين رئيس، في تصريح لـ"فوشيا" أن من يظهرون على مواقع التواصل يُفسّرون الكلام حسب مزاجهم، مضيفةً: "أنا أهلي وأصحابي في الوسط وبره الوسط ناس طبيعيين وبيفهموا الكلام اللي بتكتب ليه كل حاجة بتتكتب كإنها أمر شخصي".

وأوضحت الفنانة المصرية بأنها لن تتوقّف عن كتابة وجهة نظرها في أي أمر يخصُّها أو التنويه حول موضوع حدث مع إحدى صديقاتها أو أقاربها، مشيرةً إلى أن حساباتها خاصة بها تكتب عليها ما تشاء ولن يجبرها أحد على قول شيء معين وترك آخر، وليست نادمة على أي شيء كتبته رغم أن بعضه تسبّب في ضررها.

وكانت الفنانة المصرية قد أثارت حالة من الجدل بسبب تغريدة غامضة نشرتها عبر "تويتر"، وتحدّثت خلالها عن وجع الانفصال، ومرارة العيشة بعده خاصةً لو كانت فترة الزواج طويلة وبها قصة حب، الأمر الذي أثار الشكوك حول انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

وقالت ياسمين رئيس في تغريدتها: "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

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الأمر الذي زاد من احتمالية الانفصال وتأكيد الشكوك هو اختفاء بعض الصور المشتركة بين "الباجوري" وزوجته "ياسمين"، من صفحته على "إنستغرام"، خاصةً أنهما كانا قد ظهرا سويًا في ختام مهرجان الجونة السينمائي، ونشر "الباجوري" إطلالتها في المهرجان على صفحته بتاريخ 29 سبتمبر، لكنها اختفت الآن.

وكشفت "رئيس" في تغريدة لها عبر "تويتر" عن تلقيها الكثير من الاتصالات من زملائها وأصدقائها بعد انتشار أخبار حول طلاقها من زوجها، موضحةً في الوقت ذاته أن هذا شيء أثار اندهاشها وطالبت بتوخي الحذر في نشر أي أخبار شخصية لأن هذا يتسبّب في أضرار لأسرتها وعائلتها.

وكتبت ياسمين رئيس، في تغريدتها قائلةً: "من امبارح وكل أهلي وصحابي بيكلموني عشان خبر طلاقي اللي أنا نفسي معرفوش ياريت الإخوة الصحفيين الأعزاء يراعوا بس ان الواحد عنده ناس وأهل الأخبار الكاذبة دي بتأثر عليهم، شكرًا".

جديرٌ بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، كان قد جمع الزوجين "ياسمين" و"الباجوري"، في آخر ظهور رسمي بينهما، وأظهرت الصور حُسن العلاقة والمحبة بينهما.